إيبارشية مطروح تحتفل بتجليس الأنبا كاراس

احتفلت إيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية، بتجليس نيافة الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية على كرسيه كأول أسقف للإيبارشية، بعد أن كانت تتبع إيبارشية البحيرة في عهد مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس، وذلك تزامنا مع صلوات عشية القديس الأنبا كاراس السائح.

أقدم كنائس مطروح

أقيمت صلوات التجليس في كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح أقدم كنائس محافظة مطروح، بمشاركة تسعة من الآباء المطارنة والأساقفة وهم، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام بقنا.

حضر التجليس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء حاتم حداد مدير أمن المحافظة والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور مهندس آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بمطروح.

وعقب انتهاء الصلوات ألقيت كلمات من نيافة الأنبا بيمن ونيافة الأنبا متاؤس ونيافة الأنبا يؤانس ومحافظ مطروح واختتمت الكلمات بكلمة من نيافة الأنبا كاراس شكر فيها قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء المطارنة والأساقفة والقيادات المحلية بمحافظة مطروح.

وفي صباح اليوم التالي صلى نيافته القداس الإلهي وشاركه نيافة الأنبا أغناطيوس وعدد من رهبان دير السريان والآباء مجمع كهنة إيبارشية مطروح.

ثم استقبل نيافته بمقر المطرانية بكنيسة الشهيدين مار مرقس ومار جرحس المهنئين من الرعية والمسؤولين وأبناء القبائل العربية بمطروح.

وفي مستهل الأعمال الرعوية، صلى نيافته القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح، ودشن عدد من أواني الخدمة، وتفقد عقب القداس خدمات ابتدائي والأمهات وأعمال السكرتارية والعضوية الكنسية وبرنامج أبناء النور.

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