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أخبار مصر

تجارة عين شمس تطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالجامعات المصرية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أعلن الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن إطلاق أول برنامج بكالوريوس في تخصص “Banking Technology” بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري.

ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، حيث يهدف إلى إعداد كوادر مصرفية متميزة تجمع بين الأسس الأكاديمية والمهارات التكنولوجية التطبيقية الحديثة، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في مجال تكنولوجيا البنوك والتحول الرقمي المصرفي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار سعي كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة، من أجل تزويد سوق العمل بكفاءات مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الصناعة المصرفية في مصر والمنطقة.

ويأتي ذلك في خطوة غير مسبوقة على مستوى كليات التجارة وإدارة الأعمال في الجامعات المصرية، وتحت رعاية  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

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