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رياضة

الأهلي يصل ملعب التدريب لخوض المران الثاني في تونس استعدادا للمواجهة المرتقبة

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

وصل منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب التدريب لخوض مرانه الثاني في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق أمس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر أمس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

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الأهلي ريبيرو معسكر الأهلي

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