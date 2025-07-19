برنامج عروض قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ18

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم عروضها المسرحية المشاركة في فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، التي تفتتح غدا الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة الفنان محمد رياض.

برنامج عروض قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في دورة هذا العام بستة عروض مسرحية، وذلك في إطار دعمها المستمر للحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام المبدعين الشباب وفرق الهواة بالمحافظات، بما يسهم في إبراز الطاقات الإبداعية وإثراء المشهد الفني.

وتتنوع العروض المشاركة بين نصوص معاصرة وكلاسيكية برؤى جديدة، تناقش قضايا اجتماعية وإنسانية تعكس الواقع، تأكيدا على الدور التنويري والثقافي للمسرح في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

ويقدم العرض الأول "اليد السوداء" يومي 22 و23 يوليو في السابعة مساء على مسرح السامر بالعجوزة. العرض لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد.

العرض الثاني "لعنة زيكار" ويعرض يومي 25 و26 يوليو على مسرح السامر في السابعة مساء، وهو لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي.

العرض الثالث "أول من رأي الشمس"، ويعرض يومي 27 و28 يوليو، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في التاسعة مساء.

العرض تجربة نوعية لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمد عادل، وإخراج أحمد زكي.

العرض الرابع "شارع 19" ويعرض يومي 28 و29 على مسرح السامر في السابعة مساء، لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج عمرو حسان.

العرض الخامس "مرسل إلى"، ويعرض يومي 31 يوليو و1 أغسطس، على مسرح السامر في السابعة مساء. العرض لفرقة قصر ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج.

العرض السادس "سينما 30" ويعرض يومي 3 و4 أغسطس في السادسة مساء على مسرح السامر.

العرض لفرقة البحيرة القومية المسرحية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد.

تقدم العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وحازت هذه العروض جوائز أفضل العروض بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية، ومهرجان نوادي المسرح، ومهرجان التجارب النوعية.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتقام دورة المهرجان هذا العام تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر" ويشارك بها 35 عرضا مسرحيا ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر. ويختتم المهرجان في 6 أغسطس المقبل.

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