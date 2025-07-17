نيوكاسل يرفض عرض ليفربول الخيالي ويتمسك بمهاجمه (فيديو)

كشفت تقارير انجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد، أغلق تماما ملف رحيل السويدي، ألكسندر إيزاك، مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

وعلى الرغم من العرض المالي الضخم من ليفربول والذي يقدر بـ 120 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب، إلا أن نيوكاسل رفض العرض تماما.

وينتهي عقد إيزاك مع نيوكاسل، في صيف 2028 أي بعد 3 مواسم.

وتابعت التقارير: «ليفربول أجرى اتصالًا مباشرًا مع نيوكاسل لمناقشة عرض قياسي لألكسندر إيزاك».



ومن جهة ثانية، أشار الصحفي، خورخي بيكون، في شبكة ريليفو، إلى أن الريدز بدأوا محادثات رسمية مع إيزاك، مستغلين جاذبية ليفربول وتاريخه لإقناع اللاعب بالضغط على نيوكاسل للسماح برحيله.

ويسعى الريدز لبيع نونيز بسبب رغبة آرني سلوت مدرب الفريق، في التعاقد مع مهاجم إيزاك، وارتبط اسم نونيز بالرحيل إلى الدوري الإيطالي، في ظل اهتمام ناديي ميلان ونابولي.

إيزاك مستمر مع نيوكاسل يونايتد!!!!!! 🖤🖤🖤🖤

pic.twitter.com/NPy4K4cb4J — عمرو (@bt3) July 17, 2025

رفض نيوكاسل



ومن جانبه، ذكر الصحفي، ديفيد أورنستين، أنه رغم عدم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن لإيزاك، إلا أن ليفربول أبدى اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 150 مليون جنيه استرليني.

وفي المقابل، تظل إدارة نيوكاسل متمسكة بموقفها الرافض لبيع اللاعب، حيث تؤكد منذ البداية أن اللاعب «غير معروض للبيع»، في ظل اعتباره إحدى الركائز الأساسية للفريق.

وفي حال عدم إتمام صفقة إيزاك، يمتلك ليفربول خيارات بديلة، أبرزها هوجو إيكيتيكي مهاجم إينتراخت فرانكفورت، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، إلى جانب فيليب ماتيتا من كريستال بالاس.

ويُعد مهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيزاك، أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث أحرز 27 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة مع نيوكاسل يونايتد.

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