السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

إمام عاشور
إمام عاشور

 قال مصدر داخل الأهلي إن ما تردد بشأن تغريم إمام عاشور لاعب الفريق بسبب حضوره حفل الساحل غير صحيح، مؤكدا أن اللاعب لم يتواجد في معسكر تونس بسبب عدم جاهزيته الطبية للإصابة في عظمة الترقوة، حيث ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا بالقاهرة للتعافي من الإصابة بشكل يومي في النادي، ومن ثم لن تكون هناك غرامات مالية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراتين في معسكر الإعداد للموسم الجديد المقام حاليا في تونس. 

موعد مباريات الأهلي القادمة 

ويخوض الأهلي أولي مبارياته الودية يوم 21 يوليو الجاري أمام الملعب التونسي كما يلعب يوم 25 من الشهر ذاته أمام البنزرتي التونسي. 

كما يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لمناقشة التحضيرات الفنية الخاصة بمران الفريق الثاني اليوم في تونس. 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الثاني في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق امس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

 

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر امس ؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

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