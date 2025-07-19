السبت 19 يوليو 2025
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ساخرون

ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية في كاريكاتير فيتو

ارتفاع تكلفة الخدمة
ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية في كاريكاتير فيتو

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