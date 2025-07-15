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اقتصاد

تنظيم الاتصالات ألزم وشركات المحمول نفذت، تعويضات حريق سنترال رمسيس وصلت المستخدمين

سنترال رمسيس،فيتو
سنترال رمسيس،فيتو

بعد إلزام  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات بتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة نتيجة الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس، سواء لمستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت نقدم خلال السطور التالية أبرز ما قدمته الشركات لتعويض المستخدمين.

متابعة تأثير العطل 

قدمت شركات المحمول تعويضا  لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول قدرة واحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة علي الخط الثابت.

 قامت الشركات بتنفيذ القرار حيث أرسلت كل من  فودافون مصر واورنج مصر واى آند مصر وشركة وي  رسائل  نصية للمستخدمين  بتعويضهم وفقا لسياسة كل شركة وطبقا لتعليمات الجهاز.

كما قامت الشركات الأربعة بالاستجابة لشكاوى بعض المستخدمين الذين لم تصلهم الرسائل، وقامت بتعويضهم وفقا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ضمان جودة خدمات الاتصالات 

جاء  ذلك في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.
 

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