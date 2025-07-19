وزير العمل: بدء اختبارات المرشحين للعمل بالإمارات في السباكة والنجارة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن بدء الاختبارات العملية للكوادر الشبابية المصرية التي تقدمت على فرص عمل وفرتها "الوزارة" للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في تخصصات "لحام ونجار مسلح وسباك" كبداية للمهن المطلوبة حيث تنعقد تلك الاختبارات في مركز تدريب الشرابية.

وكانت "الوزارة" قد فتحت باب التقديم على 1072 فرصة عمل، في شركة "هايتك الإمارات للمقاولات العامة"، تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، برواتب مجزية، وأجور إضافية وفقا للإنتاجية،عبارة عن: 200 مِركب هياكل عام، و197 بَنّاء عام، و86 نجار مسلح، و92 حداد تسليح بناء، و74 لحام، و80 مساعد بناء، و20 كهربائي صِناعي، و30 ميكانيكي مُحرك ديزل، و4 عمال مضخات "سباك"، و50 مُشغل رافعة، و100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"، أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الفئة.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن مميزات هذه الفرص: توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحي، وإجازات أسبوعية وسنوية، والعمل 8 ساعات كل يوم

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