السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

حبس متهمين لاتهامهم بحيازة 192 كيلوجرامًا من المخدرات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عناصر إجرامية ٤ أيام على ذمة التحقيقات،لاتهامهم بحيازة 192 كيلوجرامًا من المواد المخدرة قدرت بحوالي ٥٠ مليون جنيه، وذلك لغرض الاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، قيام عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف هذه العناصر وضبطهم، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 192 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – بودرة)، وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة، و8 قطع سلاح ناري: 4 بنادق آلية، 2 رشاش، طبنجة، بندقية خرطوش. 

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بما يزيد على 50 مليون جنيه.

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