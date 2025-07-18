تعرف على موقف داني سيبايوس من الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن داني سيبايوس يقترب من الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل عدم اعتماد تشابي ألونسو عليه.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الآراء داخل إدارة بيتيس منقسمة، بين مؤيد لعودة لاعب بإمكانه رفع مستوى الفريق تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني، ومعارضين يرون أن عودة سيبايوس لا تتماشى مع التوجه الحالي للنادي.

وتشهد أروقة نادي ريال بيتيس الإسباني نقاشًا داخليًا ساخنًا حول إمكانية استعادة داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، في ظل اتصالات جرت بالفعل بين إدارة النادي ومحيط اللاعب لمناقشة إمكانية عودته إلى ملعب “فيلامارين”.

ولعب سيبايوس مع فريق ريال بيتيس من قبل بعد خروجه لموسم على سبيل الإعارة، حيث قدم اللاعب الإسباني وقتها موسمًا مميزًا.

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