المجلس القومي للسكان يعلن عن وظائف جديدة بفروعه بالمحافظات

أعلن المجلس القومي للسكان بمقرة الحالي بمبنى الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة عن حاجته لشغل الوظائف الإدارية بالإدارات والأمانة الفنية للمجلس وفروعه بالمحافظات عن طريق الانتداب أو الإعارة طبقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

أكد المجلس القومي للسكان أن ترسل الطلبات معززة ببيان حالة وظيفية حديثة إلى المجلس القومي للسكان على الإيميل npc@mohp.gov.eg



وأشار المجلس القومي للسكان إلى أنه يتم تقديم الطلبات باسم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، موضحا أن آخر موعد للتقديم 29 / 7 /2025.

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