قادما من تشيلسي، آرسنال يعلن ضم صفقة هجومية جديدة

أعلن نادي أرسنال التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي نوني مادويكي قادما من نادي تشيلسي بعقد طويل الأمد.

أرسنال يضم مادويكي

وينضم المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا والمولود في شمال لندن قادمًا من تشيلسي، حيث شارك في 92 مباراة في جميع المسابقات.

وبدأ مادويكي مسيرته الكروية مع كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير، ثم انتقل إلى هولندا وانضم إلى نادي بي إس في آيندهوفن في عام 2018.

وشارك مادويكي في 80 مباراة مع الفريق الأول لنادي آيندهوفن قبل انتقاله إلى تشيلسي في يناير 2023. ومثّل نوني منتخب إنجلترا في فئات الشباب، وشارك لأول مرة مع المنتخب الأول في سبتمبر الماضي ضد فنلندا، مسجلًا أول مباراة دولية له بتمريرة حاسمة. وحتى الآن، لعب سبع مباريات مع منتخب الأسود الثلاثة.

وقال المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا: "نحن جميعًا سعداء بالترحيب بنوني مادويكي في الفريق.. نوني لاعب شاب قوي ومثير، وقد تميز أداؤه وأرقامه في المواسم الأخيرة بجودة عالية باستمرار. إنه أحد أكثر المهاجمين موهبةً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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