الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

برنامج ندوات المهرجان القومي للمسرح اليوم

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عن برنامج ندواته يوم الخميس الموافق 17 يوليو الجاري، ضمن فعاليات المهرجان لدورة هذا العام. 

ندوات المهرجان القومي للمسرح اليوم 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية  "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

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