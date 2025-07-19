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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وهواوي للتعاون في مجالات البنية الرقمية

توقيع مذكرة التفاهم،
توقيع مذكرة التفاهم، فيتو

وقع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مذكرة تفاهم مع هواوي لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية الرقمية المتقدمة، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتطوير منظومة التطبيقات والخدمات الرقمية، حيث يأتي ذلك بتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقًا من رؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 لبناء دولة عصرية مستدامة تقودها المعرفة والتكنولوجيا.

بناء قدرات رقمية متكاملة 

تمثل المذكرة خطوة محورية على مسار بناء قدرات رقمية وطنية متكاملة تُسهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية بشأن ضرورة توطين التكنولوجيا، وتعزيز السيادة على البيانات، وبناء قدرات رقمية تدعم التنمية المستدامة.

شهد توقيعُ مذكرةِ التفاهم حضورَ اللواء محمود الضوى، مساعد رئيس الجهاز للعلاقات الحكومية، واللواء حازم يحيى، مساعد رئيس الجهاز لسلاسل الإمداد، من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ ولي جون فنغ، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس قطاع الأعمال العامة في هواوي العالمية؛  بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر وعبدالله الزياتي، مدير تطوير أعمال القطاع الحكومي هواوي مصر.

صرّح دكتور. بهاء الغنّام – رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: “نحرص، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030، على بناء بنية تكنولوجية وطنية متكاملة تخدم مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والتجارية التي يقوم الجهاز بتنفيذها. وتمثل مذكرة التفاهم مع هواوي خطوة استراتيجية عملية لتوحيد المعايير والمنصات الرقمية، وتسريع التحول الرقمي الشامل والمستدام، ودعم منظومة اتخاذ القرار المستند إلى البيانات لحظة بلحظة. إننا نبني عمودًا فقريًا رقميًا يضمن سيادة بيانات الدولة، ويُدار بكوادر مصرية، ويعزّز توطين التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة محليًا، مع تحسين الكفاءة وخفض التكلفة".

أكد بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق تحول رقمي شامل ومستدام، انطلاقًا من دور هواوي كشريك موثوق في تعزيز البنية التحتية الذكية، وتحسين كفاءة الخدمات، ودفع عجلة الابتكار.  

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تعظيم المعرفة والقدرات

 يمثل توقيع  المذكرة تأكيدا عمليا على أن التحول الرقمي بات ركيزة أساسية في مسار الدولة المصرية نحو تنمية شاملة ومستدامة وتأتي الشراكة مع هواوي ضمن إطار واضح تقوده الدولة، هدفه تعظيم القيمة المضافة داخل مصر، وتمكين الكوادر الوطنية، وتوطين المعرفة والخبرات التي تخدم رؤية 2030  ومع هذا التعاون، يواصل جهاز مستقبل مصر دوره في بناء نموذج تنموي حديث يربط بين الإنتاج على الأرض والإدارة الذكية بالمعلومة، ويفتح آفاقًا أوسع للتكامل بين المبادرات القومية في الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات العامة.

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هواوي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة البنية التحتية الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي

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