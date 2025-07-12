السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من عامل بملهى ليلي شهير بالدقي

حبس المتهمين
حبس المتهمين

 أمرت نيابة الدقي بحبس المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وخلال التحقيقات، اعترف 4 متهمين بسرقة 66 ألف جنيه من عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بدائرة قسم شرطة الدقي أمام جهات التحقيق، أنهم ارتكبوا الجريمة وفق خطة أعدها شخص آخر هو من حرضهم على ارتكاب الجريمة.

وأوضحوا أن خطتهم بدأت بمتابعة المجني عليه منذ خروجه من ملهى شهير، وكانوا على علم بحيازته للمال، فتربصوا به بأحد الشوارع الجانبية واستغلوا عدم وجود مارة وهاجموه واعتدوا عليه بالأسلحة وأجبروه على إعطائهم المبلغ ثم لاذوا بالفرار.

 

 وأكدوا أن التربح السريع كان الدافع وراء ارتكابهم للجريمة.

 

تعرض عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بالدقي للسرقة بالإكراه

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بالدقي للسرقة بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ 66 ألف جنيه.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبتكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وحرضهم شخص آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري ضبط المتهم الخامس وتحرر المحضر اللازم ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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نيابة الدقي الدقي أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة

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