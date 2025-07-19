حجز مالك عقار تسبب في مصرع سيدة عقب سقوط كتلة خرسانية عليها بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز مالك عقار تسبب في مصرع سيدة عقب سقوط كتلة خرسانية عليها، أثناء وجودها أمام أحد العقارات بمنطقة الحي الثامن بمدينة نصر، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط كتلة خرسانية من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين سقوط كتلة خرسانية من أعلى عقار فسقطت على سيدة تجلس أسفله تبيع الخضراوات، مما أسفر عن مصرعها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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