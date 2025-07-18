الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

استدعاء مالك عقار سقطت منه كتلة خرسانية تسببت في مصرع سيدة بمدينة نصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط كتلة خرسانية عليها أثناء وجودها أمام أحد العقارات بمنطقة الحي الثامن بمدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وأمرت باستدعاء مالك العقار واستجوابه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط كتلة خرسانية من أعلى عقار بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين سقوط كتلة خرسانية من أعلى عقار فسقطت على سيدة تجلس أسفله تبيع الخضراوات مما أسفر عن مصرعها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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