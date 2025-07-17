الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجة الحرارة غدا الجمعة في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

درجة الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الجمعة حيث تشهد ارتفاعًا بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء  وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 18-7-2025 في محافظة الفيوم

طقس الغد، نشاط للرياح على شواطىء السلوم ومطروح


حالة الطقس غدا في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل  للحرارة رطب فى أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   27  ودرجة الحرارة العظمى 38، المحسوسة 40

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة 41

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  26 و درجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة  41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  38 , المحسوسة 40

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23  و درجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  39 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 38, المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة  41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 40  , المحسوسة 42

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى:  41 , المحسوسة 43

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

أسوان: درجة الحرارة  28  ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجة الحراره غدا طقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة ونشاط للرياح

حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار رعدية ورياح وأتربة

غير مسبوقة في القاهرة و45 في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الخميس بـ مصر

الذروة اليوم، موجة شديدة الحرارة تضرب مصر، درجات الحرارة تتجاوز الأربعينيات، وأمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق

ذروة الموجة الحارة، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وأتربة ورمال، حالة الطقس غدا الخميس

الأكثر قراءة

بعد سقوط سقف الفندق على رأسها، تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

العرابي يكشف كواليس حساسة عن فترة عمله بتل أبيب: مبارك قرر العودة بالسيارة بعد فخ "الهليكوبتر"

مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

عبد السند يمامة يزعم: حزب الوفد ورد في القرآن الكريم وهذا الدليل (فيديو)

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

وزارة البترول تقرر منح علاوة 15 في المائة للعاملين بالقطاع

القبض على المتهم في واقعة "طفل العسلية"، والمتهم: "أنا مظلوم"

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

خدمات

المزيد

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم وضع المكياج في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون رفع الصوت بالقراءة؟ الإفتاء توضح

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية