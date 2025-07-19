فخور إني لحنت لك، تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل العلمين ويشاركها دويتو "لوحة باهتة" (صور)

في مفاجأة غير متوقعة، شارك النجم تامر عاشور في حفل أنغام الذي أقيم في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة دون إعلان مسبق.

حفل أنغام في العلمين الجديدة

وصعد “عاشور” إلى المسرح وغنى معها دويتو أغنية “لوحة باهتة” التي لحنها لها وحققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها، وسط تصفيق هتافات الجمهور، في واحدة من أبرز مفاجآت الحفل التي جمعت بين صوتين من أبرز نجوم الغناء.

وقال عاشور على المسرح: “دايمًا لما بقف على المسرح معاكِ ببقى مبسوط وفخور، وإن يكون ليَّ أغاني من ألحاني بصوتك حاجة بتشرفني جدًّا".

وفي لقطة أخرى، حرص عدد من الأسر البسيطة إلى الاستماع لأنغام من خارج سور الحفل.

افتتحت النجمة أنغام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة ورفع حفلها شعار كامل العدد.

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها بقيادة المايسترو هاني فرحات ومنهم أغنية أنت مين، أكتب لك تعهد وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وحرصت النجمة أنغام على توجيه الشكر لجمهورها وقالت: “مبسوطة بشكل تاني.. لما الواحد بيعدي بأزمات، شغله وأهله بيتأثروا، لكن الحمد لله. شكرًا جدًّا جدًّا على حضوركم النهارده، الحضور ده كبير على قلبي. بحبكم.. شكرًا من كل قلبي، بحبكم كلكم”.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة -المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

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