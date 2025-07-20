كيف تحجز شقق الطرح الثاني سكن لكل المصريين 7

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل وخطوات التقديم على الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

الطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

الخطــوة الأولــى: قيــام صاحــب الطلــب بإنشــاء حســاب علــى بوابــة مصــر الرقميــة في حالة عدم وجود حساب حالي:



1.الدخـول علـى الموقـع الرسـمي لمنصـة مصـر الرقميـة: يتعيـن علـى المواطـن التوجـه إلـى الموقـع الرسـمي لبوابـة

مصـر الرقميـة.

2.اختيار »إنشاء حساب«: من الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على زر »إنشاء حساب« لبدء إجراءات التسجيل

3.إدخال البيانات الشخصية: يتم استيفاء البيانات المطلوبة كما يلي:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع )الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة األمامية، ويتكون من حروف وأرقام(.

- اسم الأم الأول باللغة العربية

-رقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون مسجل باسم صاحب الطلب.

- البريد اإللكتروني اختياري.

4.التحقـق مـن رقـم الهاتـف: سـيتلقى المواطـن رمـز تحقـق عبـر رسـالة نصيـة )SMS )علـى رقـم الهاتـف الـذي تـم

إدخالـه، ويجـب إدخـال الرمـز فـي الحقـل المخصـص لذلـك.

5.إنشاء كلمة مرور: بعد التحقق، يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور تحتوي على:

حروف إنجليزية كبيرة وصغيرة.

أرقام رموز خاصة )مثل @ أو #(.

6.إتمام التسجيل: بمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح



ملاحظات هامة:

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

ً يشترط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجل باسم صاحب الحساب لضمان وصول رمز التحقق.



الخطوة الثانية: دخول صاحب الطلب إلى خدمات الإسكان من خالل منصة مصر الرقمية

1.الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط: eg.gov.digital://https

2.الضغط على زر »تسجيل الدخول« أعلى الصفحة

3.إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في النافذة المنبثقة.

4.الضغط على »تصفح الخدمات« بعد تسجيل الدخول.

5.من القائمة الجانبية، اختيار: »صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري«



الخطوة الثالثة: استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط

1.اختيار الخدمة المطلوبة:الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط

2.الضغط على زر »بدء الخدمة«

3.اختيار الإعلان المراد التقديم عليه، ثم الضغط على »التالي«

4.قـراءة الوصـف التوضيحـي لكراسـات الشـروط المطروحـة بالإعـلان ثـم اختيـار كراسـة الشـروط المـراد الحجـز بهـا، ثـم الضغـط علـى »التالـي«

5.مراجعة جدول التواريخ المرتبط بالاعلان.

6.مراجعة رسوم كراسة الشروط، ثم الضغط على »الذهاب إلى الدفع«

7.إتمــام دفــع مصاريــف التســجيل مــن خــال الوســائل المتاحــة علــى منصــة مصــر الرقميــة )مثــل البطاقــات البنكيــة أو المحافظ اإللكترونية(

8.إتمام الخدمة بنجاح، وتحميل كراسة الشروط بصيغة PDF

الخطوة الرابعة: تقديم طلب حجز وحدة سكنية:

1.الضغط على زر »بدء الخدمة« اختيار الخدمة المطلوبة. تقديم طلب حجز وحدة سكنية

2.اختيار الاعلان المراد التقديم عليه وفقا لكراسة الشروط السابق شرائها، ثم الضغط على »التالي«

3.اختيار بيانات الاعلان )شريحة الدخل »منخفض/متوسط«( ثم الضغط على »التالي«

4.الموافقة على شروط أحكام خدمة التقديم على حجز وحدة سكنية ثم الضغط على »موافق«

5.ظهـور البيانـات المسـجلة خـلال المحـول الرقمـي بكافـة الجهـات الحكوميـة بشـكل إلكترونـي علـى صفحـة صاحـب الطلـب حيـث يتـم مراجعتهـا مـن صاحـب الطلـب )وفـي حالـة وجـود أي بيانـات غيـر محدثـة يرجـى تحديـث البيانـات

حتـى يمكنكـم اسـتكمال إجـراءات التقديـم( وتتضمـن مـا يلـي:

. ً البيانات الاساسية طبقا لبطاقة الرقم القومي

. بيانات الابناء

6.إدخال كافة البيانات المطلوبة على النحو التالي:

. ادخال بيانات السكن لصاحب الطلب ثم الضغط على »التالي«

. ادخال بيانات الزوج أو الزوجة لصاحب الطلب ثم الضغط على »التالي«

. ادخال بيانات العمل )مصادر الدخل( لصاحب الطلب /الزوج أو الزوجة ثم الضغط على »التالي »

7.اختيار رغبة الحجز )المحافظة /المدينة /جاهزية الوحدات( المراد حجزها ثم الضغط على »التالي«

8.التأكد من رغبة الحجز التي تم اختيارها ثم الضغط على »حفظ«

9.يتـم التحقـق مـن بيانـات الطلـب المقـدم للتأكـد مـن صحـة البيانـات وكذلـك التأكـد مـن عـدم وجـود سـبق اسـتفادة،

وفــي حالــة الموافقــة علــى اســتكمال الطلــب يتــم الضغــط علــى الجــدول الاسترشــادي للاطــلاع ثــم الضغــط علــى »التالـي«

10.يتم عرض ملخص بيانات الطلب لتعديل البيانات في حالة الرغبة أو الضغط على »التالي«

11.يتم الاطلاع على اإلقرارات الموضحة للموافقة عليها أوال ثم الضغط على »التالي«

12.إرفـاق المسـتندات المطلوبـة واالسـتمارة واإلقـرار بعـد توقيعهمـا )بصيغـة PDFبحـد أقصـى MB2 )لتحميلهـا ثـم

الضغـط علـى »التالـي.«

13.يقـوم صاحـب الطلـب بالتوجـه الـى أحـد مكاتـب البريـد المميكنـة لسـداد مقـدم جديـة الحجـز والمصروفـات اإلداريـة

وذلـك بعـد ظهـور رقـم الطلـب بعـد 48 سـاعة مـن إتمـام عمليـة تقديـم طلـب حجـز وحـدة سـكنية.

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