موقف محرج، خطأ في إعلان الفائز بجوائز "Blue Dragon" يتسبب في بكاء الممثل وانتقادات لمقدم الحفل (صور)

شهد حفل توزيع جوائز "التنين الأزرق للمسلسلات" (Blue Dragon Series Awards) الذي أقيم مساء أمس الجمعة، موقفًا محرجًا وغير مسبوق، عندما ظن الممثل لي جون يونغ أنه الفائز بجائزة "الممثل الأكثر شعبية"، ليتبين لاحقًا أنه أخطأ في سماع اسم الفائز الحقيقي، الممثل لي جون هيوك.

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة، خاصة بعد سخرية مقدم الحفل، شين دونغ يوب، من الموقف، مما أشعل غضب مستخدمي الإنترنت الكوريين والأجانب.

تفاصيل اللحظة المحرجة وسخرية مقدم الحفل

بعد إعلان الفائز بجائزة "الممثل الأكثر شعبية"، صعد الممثل لي جون يونغ إلى المسرح وهو يعتقد أنه الفائز، واستلم الجائزة، لكن سرعان ما اتضح أنه لم يسمع الإعلان جيدًا، وأن الفائز الفعلي هو الممثل لي جون هيوك، ورغم حرج الموقف الذي تعرض له لي جون يونغ، والذي بدا عليه التأثر الشديد وذرف الدموع، إلا أن مقدم الحفل شين دونغ يوب استغل الموقف للسخرية من رد فعله، مشيرًا إلى كيفية وقوفه على المسرح وكأنه يستعد للاحتفال بالجائزة.

غضب جماهيري واسع من تصرفات المقدم

تسببت سخرية مقدم الحفل في موجة عارمة من الانتقادات عبر الإنترنت، حيث عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم وغضبهم من تصرفات شين دونغ يوب. وقد تداول النشطاء تعليقات تهاجم المقدم وتصف سلوكه بغير المهني وغير اللائق.

وفي المقابل، أظهر الممثل لي جون هيوك، الفائز الحقيقي بالجائزة، روحًا رياضية عالية وتفهمًا للموقف. حيث قام بالرد على اعتذار لي جون يونغ عبر خاصية "القصص" في حسابه على إنستجرام، برسالة دعم جاء فيها: "جون يونغ، شكرًا لك، لقد كان الأمر ممتعًا، لا تقلق كثيرًا. لقد ارتكبت نفس الخطأ خلال جوائز آسيا للفنانين، يجب أن يكون ذلك قدرًا. دعنا نأكل معًا في المرة القادمة ".

لي جون يونغ رد بدوره على رسالة لي جون هيوك، معبرًا عن امتنانه الكبير: "أعتقد أنني سأتمكن من النوم الليلة بفضل قلبك الكبير. سأبقى على اتصال معك".

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