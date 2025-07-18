الداخلية السورية تنفي دخول قوى الأمن إلى السويداء

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع صحة الأخبار التي تحدثت عن دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات مسلحة بين البدو وفصائل درزية في المحافظة.

اشتباكات مسلحة بين البدو وفصائل درزية

أكد المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا، أن بعض الوكالات والقنوات الإعلامية تناقلت أخبارًا غير دقيقة حول دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء.

دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء

وأشار في تصريحات له إلى عدم صدور أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، مضيفا: "ننفي بشكل قاطع صحة ما نُشر محمّلين الجهات الإعلامية مسؤولية نقل معلومات غير موثوقة".

وأضاف المتحدث باسم الداخلية السورية: "نؤكد أن قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى اللحظة".

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