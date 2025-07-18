خالد جلال: ما يعجبني في ميركاتو الزمالك "السرية" وشيكابالا اتخذ القرار الصحيح

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض دائمًا له الفضل على أبنائه وهو من يصنع النجوم وليس العكس.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "أبناء الزمالك مخلصين للنادي وانتقاداتهم في بعض الأحيان تكون للمصلحة العامة، والسوشيال ميديا هاجمت أبناء القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة بدون مبرر".

وأضاف: "ما يعجبني في الفترة الحالية بنادي الزمالك أن جون إدوارد نجح في أن يكون هناك سرية سواء في التدريبات أو المعسكر المغلق وهو أمر جيد للغاية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للموسم الجديد وأيضًا ما يتم في الصفقات هو أمر احترافي".

وأوضح: "شيكابالا اتخذ القرار الصحيح بالاعتزال بعد حصوله على كأس مصر رغم أننا سنفتقده كثيرا في الملاعب".

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