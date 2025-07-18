الجمعة 18 يوليو 2025
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خارج الحدود

35 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 10 من طالبي المساعدات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الجمعة، عن سقوط 35 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 10 من طالبي المساعدات.

واستشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأكثر من 20 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وأضافت أن مواطنة ونجلها قتلا وأصيب 9 آخرين جراء قصف مسيرة للاحتلال مدرسة الحناوي شمال غرب خان يونس، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب الأرض الطيبة بمواصي خان يونس.

 

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفها بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية والغربية والشمالية من مدينة غزة.

 

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 56 مواطنًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

 

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

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