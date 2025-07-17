الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانضمام الي جماعة إرهابية مسلحة وإساءة استخدام مواقع إلكترونية للترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة، إلي جلسة 10 أغسطس المقبل.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة جماعة إرهابية مسلحة إساءة استخدام مواقع إلكتروني النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة لـ 4 أكتوبر

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة بشأن واقعة تورط محام عام وضباط شرطة في قضية سارة خليفة

26 يوليو محاكمة يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأكثر قراءة

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

تراجع كبير في سعر جرام الذهب بالصاغة

تصديق رئاسي على زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور (مستند)

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الإفتاء تجيب

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

المزيد
الجريدة الرسمية