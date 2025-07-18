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خارج الحدود

اندلاع حريق هائل بالكويت وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

حريق كبير بالكويت
حريق كبير بالكويت

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن  فرق الإطفاء العام في الكويت تحاول  السيطرة على حريق كبير اندلع في مخزن للخردة بمنطقة أمغرة اليوم، وسط ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح.

حريق كبير بالكويت وفرق الإطفاء تتدخل 

وفي السياق ذاته أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رجال القوة يعملون بكل جهد وبسرعة وكفاءة عالية لعزل الحريق للحيلولة دون وصوله إلى القسائم المجاورة.

وأوضح  محمد الغريب أن فرق الإطفاء توجهت إلى موقع الحادث حيث باشرت مكافحة الحريق تحت متابعة مباشرة من رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي.

وأضاف أن فرق الإطفاء تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على الحريق ووالحيلولة دون انتشاره مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات حتى الآن

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الكويت حريق كبير درجات الحرارة

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