السبت 19 يوليو 2025
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انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

خالد الهيشري،فيتو
خالد الهيشري،فيتو

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ارتكاب جرائم حرب جرائم حرب جوانتانامو سجن النساء سجن معيتيقة غوانتانامو ميليشيا قوة الردع

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