محاولة للتدبر والتفكر، مكتبة الإسكندرية تناقش رحلة إلى يأجوج ومأجوج

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته العشرين، نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "يأجوج ومأجوج.. قراءة جديدة " بمشاركة الكاتب الدكتور أسامة الشاذلي، وأدار اللقاء الإعلامي خالد منصور.



وقال الإعلامي خالد منصور: إن كتاب رحلة إلى يأجوج ومأجوج هو محاولة للتأمل في النصوص الدينية، وبحث علمي تاريخي أنثربولوجي، في قصة يأجوج ومأجوج التي ذُكرت في الأديان الثلاثة.

بدوره، قال الدكتور أسامة الشاذلي: إن محاولة تغيير بعض الثوابت لدى الناس يقابل بنيران من جميع الاتجاهات، لافتا إلى أن التفكير في الأمور الغيبية شيء شديد الحساسية وغالبا ما يواجه بانتقادات.

وأشار إلى أن الرؤية السائدة حول رواية يأجوج ومأجوج هي رواية توراتية في الأساس، لافتا إلى أن العالم أصبح محكوم حاليا بهذه الروايات والأساطير اليهودية.



وأكد ضرورة الاعتماد على التصور الذي دلّ عليه القرآن الكريم وليس التسليم بالتصورات والرؤى الأخرى، لافتا إلى أن القرآن الكريم أشار إلى ضرورة التدبر والتفكر في آيات الله.



وأوضح أنه قرر إعادة نشر الكتاب مرة أخرى رغم أنه صادر في العام ٢٠١١ بسبب كثرة الأسئلة حول هذا الأمر، مبينا أن الكتاب محاولة للتدبر والتفكر ولا يهدف أبدا إلى تغيير قناعات وأفكار الناس.



وتطرق أسامة الشاذلي إلى سرد قصة يأجوج ومأجوج وفق ما توصل إليه في كتابه، لافتًا إلى أن المقصود بيأجوج ومأجوج أنهم ليسوا بشرا ولكن المقصود بهم الظواهر الطبيعية المرتبطة بالزلازل والبراكين والأعاصير، وأشار إلى قصة ذي القرنين المذكورة في القرآن.

وتحدث عن نشأة الفكر الصهيوني والتي تعود إلى القرن الخامس الميلادي وليس في القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أن هذه الأفكار بدأت مع عزرا الكاتب.



وأوضح أن هذا الفكر نشأ في الأساس لمداعبة الخيال لدى اليهود عن بطولات الأجداد وكذلك نبوءات عن مستقبلهم والأمل مرة أخرى إلى الأرض المقدسة، مشيرا إلى أن فكرة قيام دولة إسرائيل تم العمل عليها خلال قرون وليست مع وعد بلفور.



وأشار إلى أن هذه الأفكار جرى زرعها في التراث والفكر الإسلامي مثل فكرة ظهور المهدي المنتظر ومن ضمنها أيضا تفسير قصة يأجوج ومأجوج.



جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.



وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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