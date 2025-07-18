الجمعة 18 يوليو 2025
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محافظات

إنقاذ شخصين من الغرق بشواطئ غرب وشرق الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تمكن فريق الإنقاذ بشواطئ القطاع الشرقي والغربي بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، من إنقاذ شخصين وإسعافهم على الفور.

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وتلقت غرفة عمليات إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية بلاغا من شاطئ النخيل عن وجود شخص يصارع الغرق وأنقذه فريق الإنقاذ بالإضافة إلى إنقاذ شخص آخر بشاطئ كرير الشرقي القديم وتقديم له الإسعافات الأولية على الفور ونقله إلى أحد المستشفيات.

 

يذكر أن شواطئ الإسكندرية  قد حققت نسب إشغال  مرتفعة وتوافد كبير من الأسر والعائلات وزوار المحافظة للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية وقضاء إجازة موسم الصيف.

 

حيث سجلت شواطئ القطاع الشرقي من ٨٠٪ الي ٩٠٪ بينما حققت الشواطئ ( العصافرة المميز -  عروس البحر -  إسكندر -  بحرى - وانلي -  طاحونة المندرة) نسب إشغال  ١٠٠٪ .


بينما سجلت  شواطئ القطاع الغربى فكانت نسب الإشغال  من ٨٠٪ الي ٩٠٪ بينما حقق شاطئ البيطاش المميز نسبة إشغال ١٠٠٪
   
يأتى ذلك بناء علي تعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بشأن المتابعة المستمرة وتكثيف التواجد الميداني على شواطئ الإسكندرية خاصة أيام الجمع لتزايد نسب الإشغال ولإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط، وبتوجيهات  العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

 

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الاسكندرية إدارة السياحة والمصايف القطاع الشرقي

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