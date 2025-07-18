الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

إزالة أعمدة إنارة وأشجار لوصول معدات الإنقاذ الثقيلة إلى موقع عقار شبرا المنهار (فيديو)

إزالة أعمدة الإنارة
إزالة أعمدة الإنارة والأشجار لوصول اللودر لموقع عقار شبرا

اضطرت الأجهزة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتمكين معدات الإنقاذ الثقيلة من الوصول إلى موقع عقار شبرا مصر المنهار، حيث تم إزالة عدد من أعمدة الإنارة والأشجار المحيطة بالمكان لتوسيع المدخل وتسهيل دخول اللودر والمعدات الأخرى إلى قلب موقع الانهيار.

 

إزالة أعمدة الإنارة والأشجار بموقع عقار شبرا المنهار

وتأتي هذه الخطوة بعد صعوبات واجهتها فرق الإنقاذ في إدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض بسبب ضيق الشوارع المحيطة وكثافة المباني، الأمر الذي استدعى إزالة عوائق بنية تحتية بشكل عاجل لضمان الوصول الآمن والسريع إلى موقع الحادث.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمالها على مدار الساعة، وسط حالة من الترقب والحزن تخيم على المنطقة، في انتظار معرفة حصيلة الضحايا النهائية والوقوف على أسباب انهيار العقار.

وعلت صرخات إحدى السيدات من ذوي ضحايا عقار شبرا مصر المنهار، أثناء وقوفها في حالة انهيار تام أمام عقار شبرا، تترقب بعيون دامعة لحظة انتشال جثث أحبّتها من تحت الركام، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.
 

استخراج جثة من أسفل عقار شبرا مصر المنهار

واستخرج رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثة شخص من أسفل ركام عقار شبرا المنهار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي عقار الساحل المنهار وهو مكون من 3 طوابق.
وجاءت الأسماء كالتالي:

علاء محمد السيد 22 سنة اختناق وكدمات بالجسم

يوسف عبد العزيز عبد الله، 17 سنة، مصاب باختناق وكدمات بالرأس

محمود سليمان محمد علي 40 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى

نوال عباس إسماعيل حالة اختناق.

انهيار عقار بشبرا مصر

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بانهيار عقار بشبرا مصر بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال 4 مصابين.

وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شبرا مصر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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