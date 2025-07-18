الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين أسفل ركام عقار شبرا مصر (فيديو وصور)

تواصل البحث عن مفقودين
تواصل البحث عن مفقودين أسفل ركام عقار شبرا مصر، فيتو

تكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها فى البحث عن مفقودين أسفل ركام عقار شبرا مصر المنهار، وذلك في ظل تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

وعلت صرخات وبكاء إحدى السيدات من ذوي ضحايا عقار شبرا مصر المنهار، أثناء وقوفها في حالة انهيار تام أمام عقار شبرا، تترقب بعيون دامعة لحظة انتشال جثث أحبّتها من تحت الركام، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.

استخراج جثة من أسفل عقار شبرا مصر المنهار

واستخرج رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثة شخص من أسفل ركام عقار شبرا المنهار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث. 

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، في منطقة الساحل.
وجاءت الأسماء كالتالي:

علاء محمد السيد 22 سنة اختناق وكدمات بالجسم

يوسف عبد العزيز عبد الله، 17 سنة، مصاب باختناق وكدمات بالرأس

محمود سليمان محمد علي 40 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى

نوال عباس إسماعيل حالة اختناق.

انهيار عقار بشبرا مصر

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقار بشبرا مصر بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال 4 مصابين.

وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شبرا مصر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.

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