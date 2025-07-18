اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين لبحث العلاقات الثنائية وأوكرانيا وسوريا

أعلنت الرئاسة التركية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى الملف الأوكراني وتطورات الأوضاع في سوريا.

أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأوكرانيا وسوريا في اتصال هاتفي

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة التركية: "تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية".

وأضاف البيان: "أكد الرئيس أردوغان على أهمية البدء في الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن تركيا ستواصل استضافة هذه المفاوضات في إسطنبول، حال الاتفاق على مواعيد مناسبة من قبل الجانبين".

وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي أعرب خلال الاتصال عن "سعي أنقرة إلى ترسيخ الاستقرار في سوريا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة لعقد جولة ثالثة من المفاوضات وتنتظر تحديد مواعيدها لكن من الواضح أن أوكرانيا ليست في عجلة من أمرها.

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