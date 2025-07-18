انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية بمشاركة المشروع القومي بالدقهلية (صور)

انطلقت بطولة الجمهورية الثانية لـ المصارعة الشاطئية تحت 15، و17، و20 سنة، وكبار، ط اليوم الجمعة 18 يونيو 2025، بالنادي البحري برأس التين بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 17 حتي 19 يوليو 2025.

حيث بدأت عملية تسجيل اللاعبين أمس، وفعاليات البطولة اليوم 18 يوليو الجاري، بمشاركة عدد 21 لاعبا ولاعبة لاعبين من براعم وناشئي وشباب وكبار بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

شهد شاطئ رأس التين بالنادي البحري في محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية الثانية، والتي ينظمها اتحاد المصارعة، وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات مختلف الفئات العمرية.

مشاركة 21 لاعبا ولاعبة من براعم وناشئين وشباب المشروع

ويُخصص اليوم الأول لمنافسات البراعم من البنين والبنات، فيما تقام اليوم الجمعة نزالات فئة الرجال، وتُختتم البطولة يوم السبت بإقامة منافسات الآنسات. بمشاركة 21 لاعبا، ولاعبه من براعم وناشئين وشباب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة بالدقهلية، أثناء في بطولة الجمهورية الثانية للمصارعة الشاطئية.

حضر فعاليات بطولة الجمهورية الثانية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية، العميد ابراهيم عادل سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور أشرف حافظ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن مصطفى رمضان محمد مسئول رياضة المصارعة بوزارة الشباب والرياضة، والكابتن عبد العظيم عبد الستار بلجنة المسابقات بالبطولة، والكابتن أيمن جابر رئيس منطقة الإسكندرية للمصارعة، والكابتن طلال الجمل رئيس منطقة دمياط للمصارعة، والكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة.

عدد الفرق المشاركة في البطولة 40 فريقا

هذا وصرح الكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة، أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين المشاركين في البطولة، ويحكم في البطولة 56 حكما، وعدد الفرق المشاركة في البطولة 40 فريقا من نوادى وهيئات ومراكز الشباب ومشاريع، هذا ويشارك في بطولة الجمهورية الثانية للمصارعة الشاطئية، عدد 600 لاعب ولاعبة من براعم وناشئين وشباب وكبار.

تمثيل مصر في نهائي الدوري العالمي

الجدير بالذكر أن بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بمحافظة الإسكندرية، البطولة الثانية، حيث يهتم الاتحاد المصري للمصارعة بهذه البطولة، ويتم اختيار اللاعبين لتمثيل مصر في نهائي الدورى العالمى الذى سيقام بالإسكندرية أكتوبر القادم، على ضوء النتائج التي يتم تحقيقها، كما سيتم اختيار قائمة منتخب الشباب تحت 17 سنة، الذي سيشارك في بطولة أفريقيا بالمغرب سبتمبر القادم.

تأتى مشاركة براعم وناشئين وشباب المصارعة بالدقهلية برعاية وزارة الشباب والرياضة

بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

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