شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة حول ملابسات انهيار عقار مصر القديمة (فيديو)

كشف شكري علي عبد الرحيم، أحد شهود العيان، تفاصيل جديدة حول ملابسات انهيار عقار مصر القديمة، موضحًا أن العقار المنهار سبق أن صدر له قرار إزالة جزئي عقب سقوط أحد حوائطه، ما دفع رئيس الحي إلى إصدار قرار بإخلاء السكان بشكل كامل، وإسناد مهمة الإزالة إلى أحد المقاولين المختصين.

وأضاف عبد الرحيم أنه بعد الإخلاء، استغل عدد من عمال الروبابيكيا غياب المقاول المكلف بإزالة العقار، وبدأوا في سرقة الأدوات الصحية والكهربائية من داخل المبنى، رغم تحذيرات الأهالي المتكررة بأن المبنى آيل للسقوط، لكن دون أي استجابة منهم.

وأشار شاهد العيان إلى أن العمال لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل شرعوا أيضًا في سرقة العروق الخشبية، غير مكترثين بخطورة الوضع، ما أدى في النهاية إلى انهيار العقار بشكل كامل عليهم، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين منهم، نُقلا على الفور إلى المستشفى، إلا أن أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

انهيار عقار بمصر القديمة

وتواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام عقار مصر القديمة المنهار، وذلك في ظل تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين انهيار العقار 9 أهل الراية من شارع أبو السعود بمنطقة مصر القديمة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وكشفت التحريات أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخالٍ من السكان، لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم.

وأضافت التحريات، أن 4 عمال (روبابيكيا) تسللوا للعقار في محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج”.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.