الزمالك يتقدم على رع بهدف ناصر ماهر في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام نظيره رع، المقامة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

ناصر ماهر يسجل هدف الزمالك في شباك رع

سجل ناصر ماهر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 27 من الشوط.

وجاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفًا سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

تشكيل الزمالك ضد رع

جاء التشكيل كالتالي:

محمد عواد

محمود بنتايج

محمود حمدي " الونش"

صلاح مصدق

عمر جابر

محمد شحاتة

عبد الله السعيد

أحمد عبد الرحيم "إيشو"

ناصر ماهر

شيكو بانزا

ناصر منسي

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