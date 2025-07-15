الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من أحمد شريف بعد انضمامه إلى الزمالك

أحمد شريف، فيتو
أحمد شريف، فيتو

قال أحمد شريف مهاجم الزمالك الجديد: إن المفاوضات بدأت معه عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

 

أول تعليق من أحمد شريف 

 

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك:" المدير الرياضي أكد لي أن هناك مرحلة جديدة تنتظرني، ويريد مني النجاح مع الزمالك وأن أكون على قدر التحدي في ظل احتياج الفريق لخدماتي في هذه الفترة".

 

وتابع أحمد شريف قائلًا:" الانتقال للزمالك كان حلمًا من أحلامي منذ الصغر، وسعيد جدًا بتواجدي داخل القلعة البيضاء وتحقيق حلم عمري".

وواصل المهاجم قائلًا:" سعيد بردود أفعال الجماهير الزملكاوية ودعمهم لي فور علمهم باقتراب انتقالي للفريق".

 

وأضاف أحمد شريف:" فخور بتواجدي في نادي الزمالك، وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن تكون بطولة السوبر المصري هي الأولى خاصة وأنها أقرب البطولات في الفترة المقبلة".

 

وأوضح اللاعب أنه يجيد اللعب في مركزي المهاجم، والجناح الهجومي، ويمتلك خبرات كثيرة في مركز الجناح لأنه شارك مع فاركو في نفس المركز لمدة موسمين، واكتسب المزيد من الخبرات، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه مع الزمالك.

 

وواصل اللاعب قائلًا:" المنافسة مع زملائي المتواجدين بنفس مركزي في الزمالك، أمر جيد جدًا، وستعود بالنفع على الفريق، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى في كافة المراكز".

 

وأضاف أن علاقته جيدة بجميع اللاعبين في صفوف الزمالك، وهذا ما سيساعده على الانسجام بشكل أسرع مع الفريق.

 

واختتم أحمد شريف تصريحاته موجهًا رسالة لجماهير الزمالك قائلًا:" عليكم الاستمرار في مساندة الفريق مثلما تفعلون دائمًا، ونعدكم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات وإسعادكم".


وكان نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك احمد شريف اخبار الزمالك أحمد شريف مهاجم الزمالك

مواد متعلقة

أول تعليق من عمرو ناصر بعد انضمامه إلى الزمالك

الزمالك يعلن رسميًا ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 سنوات (فيديو)

بعد شيكو بانزا ومهدي سليمان، الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

الأكثر قراءة

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

محمد العرابى: مهمة علاج مبارك بألمانيا كانت الأصعب وهذا ما قاله الطبيب

لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات لـ "سانسوايميون شراب" من الصيدليات

شباب وعواجيز!

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟ أمين الفتوى يرد

ما حكم من ترك الصلاة عمدًا؟، أمين الفتوى يوضح

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية