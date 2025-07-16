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رياضة

نبيل الكوكي ينعى ميمي عبد الرازق ويعتذر عن عدم حضور الجنازة

نبيل الكوكي، فيتو
نبيل الكوكي، فيتو

وفاة ميمي عبد الرازق، عبر الحسابات الرسمية للنادي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي،  نعى التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الدكتور ميمي عبد الرازق، والذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

التونسي نبيل الكوكي ينعى ميمي عبد الرازق


وجاءت نص رسالة نبيل الكوكي كالتالي: “بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية.  لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
 

الكوكي يعتذر عن عدم حضور جنازة ميمي عبد الرازق 

 

واعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري  الدكتور ميمي عبد الرازق مساء اليوم الأربعاء وذلك لسفره إلى تونس مساء اليوم للإعداد لمعسكر الفريق الذي يبدأ السبت المقبل استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

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