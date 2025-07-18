الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ختام ورشة الإلقاء بالمهرجان القومي للمسرح بحضور محمد رياض (صور)

ختام ورشة الإلقاء،
ختام ورشة الإلقاء، فيتو

شهد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، ختام فعاليات ورشة "الإلقاء" التي قدّمها الدكتور جهاد أبو العينين، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المصاحب للدورة الثامنة عشرة من المهرجان، المنعقدة هذا العام تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر".

ختام ورشة الإلقاء بالمهرجان القومي للمسرح 

وجرى حفل ختام الورشة بحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، حيث قاما بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير، في لفتة تعكس حرص إدارة المهرجان على دعم وتنمية قدرات الشباب من صناع المسرح في مختلف التخصصات.
وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور جهاد أبو العينين عن تقديره لمستوى المشاركين في الورشة، مشيدًا بالحماسة والالتزام اللذين أظهرهما المتدربون طوال مدة التدريب.

 وأضاف: " ما شهدته خلال هذه الأيام يؤكد أن لدينا طاقات فنية حقيقية بحاجة فقط إلى الاحتضان والتوجيه، وكانت الورشة مناسبة لاكتشاف أصوات متميزة ووعي متقدم بفنون الإلقاء والتواصل المسرحي".
وأكد الدكتور جهاد أن الورشة لم تقتصر على التدريب الصوتي واللفظي، بل سعت أيضًا إلى تعزيز إدراك المتدربين لأهمية الإلقاء كأداة فاعلة في بناء الشخصية الدرامية، وصياغة العلاقة مع المتلقي، مضيفًا: الإلقاء ليس مجرد نطق سليم أو مخارج دقيقة، بل هو فن قائم بذاته يُترجم المشاعر والأفكار إلى لحظة درامية نابضة بالحياة.

ورش المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش الفنية والتقنية التي ينظمها المهرجان هذا العام، في إطار رؤيته لإتاحة فرص تدريب مجانية ومتكاملة للشباب الموهوبين، وخلق مناخ ثقافي متنوع يعزز من جودة الإنتاج المسرحي المصري. وتشمل هذه الورش مجالات متعددة من بينها الإخراج، التمثيل، التأليف، السينوغرافيا، والإضاءة المسرحية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذه الحقول.
وتنطلق الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري رسميًا في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية، بالإضافة إلى عدد من عروض القطاع الخاص، تحت إشراف قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها البيت الفني للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

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المهرجان القومي للمسرح المصري ورش المهرجان القومي للمسرح المصري الدكتور جهاد أبو العينين الفنان محمد رياض

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