دعاء يوم الجمعة لتيسير الأمور وقضاء الحاجات

ورد عن أبي لبابة بن عبد المنذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلالٍ: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطاه، ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة، ما من ملكٍ مقربٍ ولا سماءٍ ولا أرضٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا بحرٍ إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة".

لذلك يبحث الكثير من الناس عن أفضل صيغ دعاء لتيسير الأمور الصعبة وحل المشكلات،و تكثُر الأدعية التي يمكن التقرب إلى الله بها ليستجيب الدعاء وتفك بها الكرب.

دعاء يوم الجمعة لتيسير الأمور وقضاء الحاجة

أعمال لتيسير الأمور

هناك العديد من الأعمال التي يمكن اللجوء لها لتيسير الأمور نور منها هنا ما يلي:

1- الصلاة علي النبي: تعتبر الصلاة على النبي من أكثر الطرق المجربة لتيسير الأمور،فقد ورد عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"أتاني آت من ربي فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرًا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك!قال: إن شئت، قال: ألا أجعل ثلث دعائي!. قال إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي كله قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة". رواه الجهضمي.

صيغ الصلاة على النبي لتيسير الامور

"اللهم صل على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ.

اللهم بارك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ".

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دعاء لتيسير الامور

هناك العديد من صيغ دعاء تيسير الامور منها مايلي:

"اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم..

رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

2- اللجوء إلى الله:

من الأمور المُستحبة عند المرور بظروف صعبة اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه بالدعاء، حيث يمكنك تكرار دعاء تيسير الامور بما يلي:

"يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء..

واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء..

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك".

3- الإكثار من ذكر الله

يمكنك قضاء حوائجك عن طريق الإكثار من ذكر الله تعالى والتقرب إلى الله بالدعاء، كما يلي:

"اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم

يكن له كفوًا أحد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا

بديع السماوات والأرض".

"يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا".

"اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين، ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين".

4- الدعاء لتيسير العمل

عندما تواجه مشكلات في العمل يمكنك حلها عن طريق الدعاء كما يلي:

"اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيءٍ قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك".

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5- الدعاء بالفرج والتقرب إلى الله عز وجل

الدعاء بالفرج والتقرب إلى الله عز وجل والإكثار من عمل الطاعات تكون الوصفة المضمونة لحل المشكلات، ويكون من أفضل صيغ دعاء تيسير الأمور ما يلي:

"اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، أنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى..

أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق..

وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا، اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة".

دعاء يوم الجمعة لتيسير الأمور وقضاء الحاجة

أفضل صيغ الدعاء لتيسير الأمور:

"لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك".

"اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيدٍ يتجهمني أم عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي..

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إنك أنت الأعلم بما حل بي في أمري، فيسر لي أمري".

"اللهم إنك تعلم سري وجهري، ولا يخفى عليك حالي، فيسر اللهم أموري، وفرج كربتي، يا رب أسألك التوفيق في الدنيا والآخرة..

اللهم لا تدع لي همًا إلا فرجته، ولا أمرًا صعبًا إلى سهلته، يا رب أصلح لي كل أموري، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم يسر أمورنا، وفرج همومنا، واغفر ذنوبنا، وارض عنا".

"رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، ارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري واحترت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري القادر على تفريج كربتي وتيسير عسري، اللهم أحيينا في الدنيا مؤمنين طائعين".

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