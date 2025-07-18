جريمة قبل صلاة الجمعة، مقتل ربة منزل على يد زوجها خنقا في قنا

لقيت ربة منزل مقتلها صباح اليوم الجمعة خنقًا على يد زوجها، في منطقة الشئون التابعة لمركز ومدينة قنا.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطار من مأمور قسم شرطة قنا يفيد بالعثور على جثة سيدة في الثلاثينات من عمرها داخل منزلها في منطقة الشئون ببندر قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين مقتل “ك.ع.م” 33 عامًا بها آثار خنق وتعدي بالضرب، والواقعة وراءها شبهة جنائية والمتهم بها زوجها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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