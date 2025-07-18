"هو وهي" عرض خاص بالمهرجان القومي للمسرح

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، عرضا خاصا ضمن فعاليات دورة العام الجاري، تحت عنوان “هو وهي”، وذلك في تمام السادسة من مساء غدا السبت الموافق 19 يوليو الجاري، على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.

عرض هو وهي

العرض هو نتاج ورشة التمثيل التابعة للمهرجان، تحت إشراف الفنانة الدكتورة سماح السعيد، كما أن حضور العرض مفتوح للجمهور.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتنطلق الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري رسميًا في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية، بالإضافة إلى عدد من عروض القطاع الخاص، تحت إشراف قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها البيت الفني للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

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