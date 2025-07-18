الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مجلس مدينة دشنا يعلن إصلاح خط الغاز بقنا

إصلاح خط الغاز بقنا
إصلاح خط الغاز بقنا

أعلن خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة الغاز التي تسببت في تسريب بجوار كوبري الحراجية ناحية العزب، نتيجة أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي.

السيطرة على الموقف سريعًا دون وقوع أي خسائر
وأكد بهيج أن فرق الطوارئ تحركت على الفور بالتنسيق مع شركة الغاز، وتمت السيطرة على الموقف سريعًا دون وقوع أي خسائر، كما تم إغلاق الخط مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أن الوضع الآن آمن تمامًا، وتمت إعادة ضخ الغاز بعد التأكد من سلامة الخط، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع باستمرار أي أعمال حفر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا دشنا قنا محافظة قنا مدينة دشنا

مواد متعلقة

بالأسماء، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في قنا

رصف وتطوير الطرق الداخلية بمستشفى قنا العام (صور)

فصل الكهرباء عن فاو بحري في قنا غدا

جريمة قبل صلاة الجمعة، مقتل ربة منزل على يد زوجها خنقا في قنا

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ في المنوفية والغربية وكفر الشيخ

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

الصور الأولى لانهيار عقار شبرا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المادية والصحية

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

المزيد
الجريدة الرسمية