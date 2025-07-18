رئيس مجلس مدينة دشنا يعلن إصلاح خط الغاز بقنا

أعلن خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة الغاز التي تسببت في تسريب بجوار كوبري الحراجية ناحية العزب، نتيجة أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي.

السيطرة على الموقف سريعًا دون وقوع أي خسائر

وأكد بهيج أن فرق الطوارئ تحركت على الفور بالتنسيق مع شركة الغاز، وتمت السيطرة على الموقف سريعًا دون وقوع أي خسائر، كما تم إغلاق الخط مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أن الوضع الآن آمن تمامًا، وتمت إعادة ضخ الغاز بعد التأكد من سلامة الخط، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع باستمرار أي أعمال حفر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

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