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ثقافة وفنون

2.5 مليون مشاهدة لأغنية "مستني إيه" لـ تامر حسني (فيديو)

أغنية مستني إيه،
أغنية مستني إيه، فيتو

حققت أغنية “مستني إيه” للنجم تامر حسني من ألبومه الجديد “لينا معاد” 2.5 مليون مشاهدة، منذ طرحها ضمن الألبوم الجديد عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية مستني إيه 

واحتلت أغنية “مستني إيه” قائمة تريند الموسيقى بالموقع، وهي من كلمات عليم، ألحان سام محمد، توزيع أحمد عبد السلام. 

كلمات أغنية مستني ايه 

وتقول كلمات الأغنية: "بيعدي يوم اثنين مش فارق عدی کام.. تعباني الوحدة واجعني قلة الكلام.. حصلك ايه.. ماجتش ليه.. طب حتى اشوفك لما انام
مش حاسس ان في حاجه بعدك فيها روح.. ما بقاش في للحياه شغف ولا في طموح.. انا بكره فين.. وبعده فين.. عايش فترة عدم وضوح.. ساييني قولي ليه لنفسي وللي فات.. مستني ايه لما يقولولك انه مات.. اروح لمين واهرب لفين.. كل الأماكن ذكريات". 

 

ألبوم تامر حسني الجديد 

وتأتي أغاني ألبوم "لينا معاد" كالتالي: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون". 

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