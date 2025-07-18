بأكثر من 200 عنوان وبرنامج فني، قصور الثقافة تشارك في معرض بورسعيد للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بأكثر من 200 عنوان من أحدث إصداراتها في فعاليات الدورة الثامنة من معرض بورسعيد للكتاب، الذي افتتحه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالمجمع التجاري للمدينة.

إصدارات قصور الثقافة

وتطرح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من أحدث سلاسل النشر بأسعار مخفضة تشجيعا على القراءة والاقتناء، منها: "الهوية"، "الدراسات الشعبية"، "آفاق عالمية"، "نصوص مسرحية"، "الذخائر"، "حكاية مصر"، إلى جانب سلاسل الإبداع والدراسات النقدية والفكرية، وكتب أعلام الفكر والأدب مثل العقاد وطه حسين.

ومن بين العناوين المتميزة المطروحة: "تاريخ آداب العرب"، "خمسون عاما من الثقافة الجماهيرية"، "هيرودوت"، "تاريخ المشرق"، "النقد الأدبي"، "مذكرات سنوحي المصري"، "فنون الأدب الشعري"، "الأساطير المتعلقة بمصر"، "أعلام الصحافة"، "تاريخ الحركة القومية"، "الهوامل والشوامل"، فضلا عن الروايات العالمية، وإصدارات مجلة قطر الندى للأطفال.

برنامج فني مميز

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا فنيا طوال فترة إقامة المعرض، يتضمن عروضا تقدمها الفرق الفنية التابعة، وذلك في التاسعة مساء، وتتنوع ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد، هذا بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية والأنشطة التفاعلية المقدمة للأطفال، بما يعزز دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان.

معرض بورسعيد للكتاب

ويستمر المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 26 يوليو الجاري، بمشاركة نحو 60 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة بين مؤسسات رسمية وخاصة.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا من السادسة مساء حتى الواحدة صباحا، في أجواء ثقافية مميزة تستهدف تعزيز الحركة الثقافية والمعرفية ودعم التنمية الشاملة في المدينة الباسلة.

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