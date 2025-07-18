الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

أسماء مصابي عقار الساحل المنهار

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، في منطقة الساحل.

وجاءت الأسماء كالتالي:

علاء محمد السيد 22 سنة اختناق وكدمات بالجسم

يوسف عبد العزيز عبد الله، 17 سنة، مصاب باختناق وكدمات بالرأس

محمود سليمان محمد علي 40 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى

نوال عباس إسماعيل حالة اختناق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقار  بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الساحل، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار. 

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انهيار عقار بالساحل النجدة بالقاهرة الحماية المدنية

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