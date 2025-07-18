الأهلي إلى تونس.. الخطيب يترأس بعثة الأحمر لخوض معسكر الإعداد.. ووسام أبو علي يبدأ تنفيذ عقوبة التمرد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى تونس، لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد في تونس حتى يوم 26 يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي يومي 21، 25 يوليو الجاري علي الترتيب قبل العودة يوم 26.

تعديل برنامج الأهلي

أجرى النادي الأهلي تعديلًا على برنامج الإعداد خلال معسكر تونس، حيث تم تقليص المدة ليقام في الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري بعدما كان مقررا أن يستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

كما أجرى الأهلي تعديلًا على المباريات الودية بعد اعتذار أكثر من فريق تونسي وجزائري عن عدم مواجهة الأهلي في معسكر تونس وهم الأفريقي والنجم الساحلي والترجي التونسيين واتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد الجزائريين.

وديتا الأهلي في تونس

ويكتفي الأهلي بخوض مباراتين وديتين في معسكر تونس يومي 21 و25 أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين على أن يعود إلى القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.

وغادر سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة إلى تونس أمس الخميس، من أجل الاطمئنان على ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة بالأهلي في تونس اليوم، حيث سبق وتواجد عدلي في تونس رفقة هاني حسام المدير التنفيذي لشركة الكرة للخدمات الرياضية قبل عدة أيام وعاد مجددا إلى القاهرة لتسليم تقريره إلى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قبل مغادرته مجددا اليوم قبل البعثة بيوم كامل.

غياب وسام أبو علي

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد بتونس اليوم بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس اليوم لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري، نظرا لعدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

غرامات الأهلي لـ وسام أبو علي

وقرر النادي الأهلي توقيع عدة غرامات على وسام أبو علي، وهي:

أولًا: غرامة على خلفية منشور نشره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على رفض النادي للعروض التي تلقاها للرحيل.

ثانيًا: غرامة بسبب غيابه عن جلسة القياسات البدنية التي كان مقررًا لها الإثنين الماضي.

ثالثًا: غرامة أخرى نتيجة تخلفه عن إجراء فحص الرنين المغناطيسي الذي كان محددا له الثلاثاء الماضي.

وأكدت مصادر أن مجموع الغرامات الثلاثة وصل إلى 80 ألف دولار.

وسام أبو علي يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

وأغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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