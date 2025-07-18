مصطفى الأغا يصدم جمهور "الحلم" بهذا القرار

أعلن الإعلامي مصطفي الاغا استقالته من برنامج الحلم، الذي قدمه طوال 19 عامًا، عبر قناة mbc، حيث حرص الإعلامي على توجيه الشكر لإدارة القناة، ولفريق عمل البرنامج، مؤكدًا أنه تشرف بالعمل معهم خلال هذه السنوات.

وكتب مصطفى الأغا منشورا، عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام، قال فيه: تشرفت على مدى 19 عاما بتقديم جوائز ⁧الحلم‬⁩ عبر شاشة MBC، وأمس قدمت جائزة ⁧المليون دولار، وهي آخر ظهور لي في الحلم، ‏كل الشكر لمجموعة MBC ولفريق الحلم المستمر عبر الشاشة الأحلى والأكمل والأجمل والأمثل.

كان الإعلامي مصطفى الأغا، ودع برنامجه الشهير صدى الملاعب، الذي عُرض على مدار عشرين عامًا عبر شاشة قناة MBC وحقق نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات، حيث نشر مصطفى عبر حسابه بموقع إنستجرام، عددًا من مقاطع الفيديوهات القديمة من برنامجه صدى الملاعب

وكتب الأغا رسالة مؤثرة، جاء بها: عشرون عامًا إلا بضعة أشهر، هي ثلث عمري قضيتها في صدى الملاعب الذي أودعه يوم السبت 5/4/2025.. نودعه ونحن فخورون ببرنامج دخل كل بيت عربي وكان بحق برنامج كل الأسرة.. شكرًا من القلب لمحبتكم وعلى المحبة سنلتقي بإذن الله.

يأتي ذلك بعد أن كشف بسام البريكان المتحدث الرسمي لـ MBC، ترك الإعلامي مصطفى الأغا لـ برنامج صدى الملاعب، حيث كتب البريكان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكرًا من القلب للإعلامي الكبير مصطفى الأغا على كل ما قدمه لنا عبر صدى الملاعب طوال 19 عامًا من الإبداع والتميز.

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