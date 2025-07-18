الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

سفير مصر في تونس يستقبل بعثة الأهلي

سفير مصر في تونس
سفير مصر في تونس يستقبل بعثة الأهلي

السفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، حرص على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي؛ لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

رحب السفير المصري في تونس بـمحمود الخطيب، رئيس  النادي الاهلي الذي يرافق البعثة، واطمأن على إنهاء إجراءات الدخول والتحرك إلى فندق الإقامة.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد وصلت منذ قليل إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من ١٨ الى ٢٦ يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

كان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

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