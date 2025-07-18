آدم كايد يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للزمالك

خضع الجناح الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك المنتظرة للكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف الأبيض قادمًا من نادي بريدا الهولندي في صفقة انتقال حر.

وكان كايد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأول الأربعاء، تمهيدًا للانضمام إلى القلعة البيضاء، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي على التفاصيل الشخصية لعقد يمتد لخمسة مواسم، ضمن خطة الزمالك لتدعيم الخط الهجومي بعناصر شابة ومميزة.

ومن المنتظر، أن ينتظم اللاعب في معسكر الفريق فور إعلان الصفقة رسميًا، ليبدأ رحلته مع الزمالك تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وكان نادي الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

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